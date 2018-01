VIDEO: Hier kun je een nieuwjaarsduik nemen in de regio Rijnmond

Nu de kruitdampen van de jaarwisseling zijn opgetrokken, maakten liefhebbers zich maandag klaar voor de traditionele nieuwjaarsduiken. In onze regio waren maandag negen officiële duiken.

De eerste begonnen om 12:00 uur in Hellevoetsluis op het strand bij de vuurtoren, aan het tweede slag in Rockanje en bij de trailerhelling aan de Sluisweg in Hardinxveld-Giessendam. De laatste was om 14:30 uur in Lexmond.

Middelharnis en Rotterdam



Ook bij de Merwelanden in Dordrecht (13:00 uur), het strand Havenhoofd in Middelharnis (14:00 uur), zwemstrand Sandelingenpark in Hendrik-Ido-Ambacht (14:00 uur) en de Zevenhuisplas in Rotterdam (14:00 uur) konden mensen plonzend het nieuwe jaar in.

Er stond ook een nieuwjaarsduik gepland in Hoek van Holland, maar die gaat niet door. De gemeente heeft geen vergunning afgegeven voor het evenement. De nieuwjaarsduik in de Kralingse Plas is afgelast vanwege een gebrek aan geld.



7 graden



In heel Nederland kan op 140 plekken een nieuwjaarsduik worden gedaan. Volgens RTV Rijnmond-weerman Ed Aldus is het zeewater momenteel een graad of 7. Dat is iets hoger dan vorig jaar. Het water in zwemplassen is meestal kouder, waarschijnlijk een graad of 5, aldus Ed.