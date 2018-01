Lucht minder smerig door vuurwerk

Dankzij de regen en harde wind was de lucht tijdens de jaarwisseling een stuk minder vervuild dan vorig jaar. De milieudienst DCMR mat rond middernacht veel minder fijnstof, omdat het snel neerdaalde door de regen en zich goed verspreidde door de wind.

Door het afsteken van vuurwerk komt fijnstof in de lucht terecht. De DCMR meet ieder uur de vervuiling. Een uur na de jaarwisseling was de meeste troep al uit de lucht.

De hoogste piek werd gemeten in de Zwartewaalstraat in Rotterdam-Charlois. Dat was vorig jaar ook al zo, maar toen was de lucht meer dan twee keer zo smerig. Dat kwam door de laaghangende bewolking en de mist die er een jaar geleden hing.