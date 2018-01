Matthew (9) ruimt vuurwerk op met zelfgemaakte 'vuurwerkkar'

De straten rondom de Vlasstraat in Ridderkerk zijn deze Nieuwjaarsdag waarschijnlijk een van de schoonste van Nederland. Alle vuurwerkrommel is opgeruimd door een groepje hardwerkende kinderen. "Anders blijven de straten vies", motiveert de 9-jarige Matthew Pangan het harde werken.

Het was vroeg dag voor Matthew. Om 08:30 uur was hij al buiten om vuurwerkresten op te halen. Van grote kartonnen dozen tot de kleinste restjes: niets blijft liggen. "Dit opruimen is goed voor het milieu", zegt hij terwijl hij wijst naar zijn hoge stapel verzamelde vuurwerkverpakkingen.

Veiligheid

Aangezien vuurwerk rapen op 1 januari gevaarlijk kan zijn, heeft Matthew zich goed voorbereid. Zo werkt hij met handschoenen en schopt hij tegen het vuurwerk om te kijken of het leeg is. "En ik heb een vuurwerkbril bij me."

Matthew werkt niet alleen: hij krijgt hulp van Harm (10), Thomas (9), Siem (8) en Liam (9). Het hele team woont in de Vlasstraat en zorgt voor een opgeruimde buurt. "We gaan gewoon rond in de wijk en dan vinden we vuurwerk. Dat nemen we mee."

Vuurwerkkar



Voor het inzamelwerk gebruiken ze een zelfgemaakte 'vuurwerkkar'. Matthew: "De wielen zijn van een skateboard en ik heb een bak gemaakt van hout. Daar doen we het vuurwerk in."

Aangezien er nog erg veel vuurwerk op straat ligt, is de speciale kar niet genoeg. Siem en Liam rijden daarom rond met een blauwe traptractor met aanhanger - gevuld met vuurwerk.

Het opgehaalde vuurwerk leveren de kinderen later deze week in bij een speciaal punt. Daar krijgen ze 50 eurocent per volle zak vuurwerkafval.