Buurtbewoners bedroefd over brand in geliefd buurthuis Wielewaal

Het is een droevig aanzicht in Rotterdam-Zuid op de ochtend na de feestelijke jaarwisseling. Rolluiken die opengebroken zijn. Een dak dat half gesloopt is. Het buurthuis Buurtpost Wielewaal werd in de Nieuwjaarsnacht getroffen door brand en heeft veel schade opgelopen.

"Echt triest voor de wijk. Heel jammer", zegt buurtbewoner Herman Philips. "Dit zal veel Wielewalers een traan opleveren. Er werd veel gebruik van gemaakt: om bingo te vieren, te vergaderen en voor andere activiteiten."

Het noodlot sloeg rond 02:30 uur toe. De brand in de Buurtpost aan de Rollostraat was al snel uitslaand. Omdat de ramen waren dichtgetimmerd, had de brandweer moeite om het vuur te bestrijden en moesten delen van het pand worden gesloopt.

Ironisch genoeg hadden de vrijwilligers het buurthuis juist dichtgetimmerd om vuurwerkschade aan het pand te voorkomen.

Nieuwjaarsbijeenkomst

"Verschrikkelijk. Dit is een gebouw waar veel gebeurt", beaamt buurtbewoonster Lydia Saly. Volgens haar zou de nieuwjaarsbijeenkomst in het buurthuis worden gehouden en kwam een vaste club buren iedere dinsdag samen in de Buurtpost.

"Dit doet me best wel wat. Gisterenavond hoorde ik opeens allemaal sirenes voorbij komen. Ik kwam zelf niet in het buurthuis, maar triest is het wel", zegt Saly. "Het was echt een sociale plek in de wijk."

Twee kampen

Buurman Philips denkt dat het een gerichte actie is geweest. "Je hebt hier twee kampen: voor en tegen de sloop van de wijk. Als het een gerichte actie is, betreur ik dat zeer. Dan hebben mensen niet nagedacht wat ze hebben aangericht."

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.