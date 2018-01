Deel dit artikel:











Gemeenten om Rotterdam zijn in trek Waaltje in Hendrik-Ido-Ambacht (Foto: Jos van Engen)

Hendrik-Ido-Ambacht en Lansingerland zijn de snelst groeiende gemeenten in de regio. In Giessenlanden en Dordrecht daalde het inwonersaantal in 2017 juist. Dat blijkt uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Weliswaar heeft Rotterdam met ruim 3500 nieuwe inwoners absoluut gezien het meeste aantal nieuwe inwoners. Maar in de plaatsen om de grote steden groeide de bevolking in verhouding het hardst. Zo nam in Hendrik-Ido-Ambacht het inwonersaantal met bijna drie procent toe, Lansingerland groeide met bijna twee procent. Volgens het CBS is het een landelijke trend dat vooral gezinnen rondom de grote steden gaan wonen. In Nederland zijn er afgelopen jaar zo'n honderdduizend inwoners bijgekomen. Maar hebben vooral Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland te kampen met een krimpende bevolking. Daar overlijden niet alleen meer mensen dan er geboren worden. Ook trekken veel jongeren naar de steden in de randstad.