Twee auto's uitgebrand in Rotterdam-Beverwaard Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In de Rotterdamse wijk Beverwaard zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto's in brand gevlogen. De politie onderzoekt of sprake is van brandstichting.

De twee wagens stonden op de Gronsvelderf. De autowrakken zijn door de recherche meegenomen om de oorzaak van de brand te achterhalen.