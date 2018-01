Deel dit artikel:











Rotterdamse moslimpartij NIDA doet ook mee in Den Haag Fractievoorzitter Nourdin El Ouali van NIDA Rotterdam

NIDA gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. De Rotterdamse moslimpartij zou zijn gevraagd door Hagenaars die zich niet meer herkenden in de bestaande partijen in de stad.

In 2014 deed NIDA voor het eerst mee aan de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De partij zit met drie zetels in de raad. Het is voor het eerst dat de partij meedoet in een andere plaats. Bij de verkiezingen van 2022 wil de partij in nog meer plaatsen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. NIDA heeft afdelingen opgericht in Amsterdam, Utrecht, Breda, Gouda en Alphen aan den Rijn.