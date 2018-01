Deel dit artikel:











'Je moet gewoon met je handen van die spullen afblijven' Els Schaap bij het vernielde kunstwerk n Barendrecht

De Barendrechtse bewonersorganisatie Buitenoord en omgeving maakt zich zorgen over een golf van vandalisme in de buurt. Het laatste voorlopige dieptepunt: de vernieling van een kunstwerk in een fietstunneltje aan de Groene Rede.

"We zijn hier heel verdrietig over eigenlijk", zegt Els Schaap van de bewonersorganisatie. Het is al de derde keer dat vandalen het hebben voorzien op het kunstwerk. "Kinderen van het Dalton Lyceum hebben er heel veel tijd in gestoken om de houten platen te beschilderen en nu is het weer kapot", verzucht Schaap. Het kost misschien wel 1500 euro om het te herstellen. Maar de vernielingen blijven niet beperkt tot de tekeningen in het tunneltje. Ook bij de scholen in de buurt worden geregeld dingen stuk gemaakt. Golf van vernieling

Zo zijn er ruiten ingegooid, containers in de fik gestoken en een speelgoedschuurtje vernield. "Er is een soort golf van vernieling en vandalisme aan de gang hier", zegt Schaap. Jonge jongens

Ze zoekt de daders onder jonge jongens die zich vervelen. Wat er moet gebeuren, weet ze niet. "We kunnen niet op elke hoek een agent zetten, dat snappen wij ook wel." Maar een tip heeft ze wel voor de vandalen. "Doe wat met je leven in plaats van dat van de rest te verzieken. Je moet gewoon met je handen van dat soort spullen afblijven."