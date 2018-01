Onenigheid binnen NIDA over samenwerking met Denk

Binnen de fractie van moslimpartij NIDA is onenigheid ontstaan over het mislukken van de samenwerking met Denk. Waar lijsttrekker Nourdin el Ouali er niets voor voelt om samen op te trekken, sluit de nummer twee van de partij, Aydin Peksert, dat niet uit.

Denk kondigde vorige maand aan dat de partij mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam. El Ouali noemde dat meteen 'oliedom' en zei dat hij niet met Denk wil samenwerken.

Maar Peksert schrijft nu op Facebook dat hij daar niet achter staat.'Deze verklaring is in ieder geval niet namens mij gedaan.” Hij noemt het zijn ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ om te blijven streven naar samenwerking met Denk.

“Juist nú, wanneer Leefbaar Rotterdam wel de samenwerking met het Forum voor Democratie vorm kan geven en de PVV op de stoep staat en probeert te tornen aan grondwettelijk verankerde rechten van onze stadsgenoten."

Peksert is volgens hem niet betrokken geweest bij de gesprekken tussen NIDA en Denk. “Aangezien dit een bestuursaangelegenheid is, is de fractie nooit onderdeel geweest van het team van onderhandelaars."

Overname

Zowel NIDA als Denk richten zich op allochtone kiezers, maar onderhandelingen over een samenwerking zijn volgens Nida-voorman Nourdin el Ouali enkele weken geleden geklapt. Denk zou uit zijn op een overname in plaats van een samenwerking, zei El Ouali.

Peksert: “Waarom weten we nagenoeg niks over de inhoud van deze gesprekken? Als de onderhandelingen stroef liepen, waarom ben ik dan als zittend raadslid en mede-oprichter van NIDA niet eerder betrokken in dit proces?’’ Ook schrijft de partijvoorzitter meerdere keren om opheldering over de onderhandelingen te hebben gevraagd.