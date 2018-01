Deel dit artikel:











Niet-ontplofte mortier Spijkenisse verdeelt de buurt

Het vuurwerkteam van de politie moest er aan te pas komen om tijdens de jaarwisseling een niet-ontplofte mortier onschadelijk te maken aan de Kikkerveen in Spijkenisse. Het ding was in elkaar geknutseld door een bewoner van de straat. Met een lengte van 50 cm had ie voor een enorme knal moeten zorgen.

Maar hij ging niet af. En wat dan? Het fabriceren van dit soort vuurwerk is al levensgevaarlijk, laat staan als dat ding niet is afgegaan. Hij kan uiteindelijk tóch elk moment afgaan. Wijselijk durfde niemand op de mortier af te stappen. En dus werd de politie ingeschakeld die het speciale vuurwerkteam erbij haalde. In eerste eerste heeft de brandweer de mortier flink nat gemaakt. Daarna was het kruit nat genoeg om veilig te kunnen worden afgevoerd. De politie heeft twee mannen aangehouden. Bij een huiszoeking in de Ottersveen heeft de politie 200 kilo illegaal vuurwerk gevonden. Dat is in beslag genomen en wordt vernietigd. Buren reageren verschillend op de niet ontplofte mortier. Bekijk bovenstaand filmpje voor hun reacties.