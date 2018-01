Deel dit artikel:











Kades afgezet vanwege verwacht hoogwater Hoogwater-niet-parkeren-Maassluis-Jacco

De eerste storm van dit jaar is in aantocht en en dus worden er verschillende kades in de regio afgezet. De combinatie van stormachtig weer en springtij zorgen voor extra hoogwater.

Met name Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam kunnen woensdag met ondergelopen kades te maken krijgen. De kans bestaat dat de Maeslantkering bij Hoek van Holland dicht gaat. Dat gebeurt bij een waterstand van 2,60 meter boven NAP. De Zeeuwse Oosterscheldekering wordt in ieder geval gesloten. De kering gaat dicht als het water 3 meter boven het NAP komt, de verwachtingen zijn dat het water daar stijgt tot 3,05 meter boven het NAP. Afzettingen

Rotterdam plaatst afzettingen op de kades van het Noordereiland, op de Maasboulevard, bij de Esch, op de Wilhelminakade, bij de Kreeksehaven, Zuiddiepje in Oud IJsselmonde, langs de Piet Smitkade en het Boterdiep in de omgeving van het Feyenoordstadion. Mensen mogen hun auto komende tijd niet langs de kades parkeren. Auto's worden als het nodig is weggesleept door de gemeente, zodat auto's niet in de Maas verdwijnen. Zandzakken

Aan het eind van de dinsdagmiddag besluiten de veiligheidsregio en de gemeente Rotterdam of er zandzakken worden uitgedeeld. Dan zijn er nauwkeurigere gegevens beschikbaar. Wie wil weten tot hoe ver het water stijgt, kan een speciale kaart van de gemeente Rotterdam in de gaten houden. Noordwaard

In Dordrecht worden er voorlopig alleen achter de schermen voorbereidingen getroffen. Verschillende kades zullen daar wel onderlopen, maar zo lang het water niet boven 2,20 meter NAP komt, hoeven er geen vloedschotten en zandzakken te worden ingezet. Vooralsnog blijft het waterpeil daar net onder. Mogelijk zal de daarvoor aangelegde polder de Noordwaard donderdag voor het eerst onderlopen. Als het water in de Nieuwe-Merwede tussen Dordrecht en Werkendam tot 2 meter boven NAP stijgt, loopt de Noordwaard onder. Hierdoor kan het teveel aan water in de rivier sneller afgevoerd worden naar zee.