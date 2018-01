Deel dit artikel:











Rotterdammer op de fiets naar de poolcirkel Henk van Dillen op zijn tocht naar Singapore De route Van Dillen maakte in 2015 al kennis met een fietstocht in de sneeuw Hij reed toen door Noord-Italië

De wollen onderbroeken liggen klaar. En hij heeft een supersonische slaapzak gekocht, waarvan zijn vriendin de prijs niet eens durft te noemen. Die uitrusting is ook wel nodig. Want Henk van Dillen gaat een maandlang fietsen in de poolcirkel. Op zijn route kan het kwik dalen tot min 25.

De Rotterdammer stond al eerder zwaar op de pedalen. In 2015 vertrok hij op een tweedehands fietsje naar Singapore . In een jaar tijd legde hij 12.000 kilometer af. Door ruim twintig landen, inclusief Iran. Het Wereldnatuurfonds was er blij mee. Van Dillen schonk de natuurbeschermingsorganisatie zo'n 6.000 euro. En nu kriebelt het dus opnieuw. "Avontuur is de drijvende kracht in mijn leven", schrijft Van Dillen op zijn blog . "Altijd iets nieuws willen uitproberen, om te leren, meer te weten, iets te begrijpen. Een ongoing energie." Op 4 februari stapt hij met zijn fiets in het vliegtuig naar Sint-Petersburg. Van daaruit trapt hij zich een weg naar het noorden. Tot aan het Noorse Alta, waar hij vast en zeker het Noorderlicht zal kunnen bewonderen. Slapen? Dat doet hij in een tentje. In het wild. Met het risico dat hij 's morgens wakker wordt met ijspegels in zijn baard. Maar ach, er zijn reizigers die Siberië trotseren. En daar is het nog een stuk kouder, weet hij uit de blogs en boeken die hij ter voorbereiding leest. Hij kijkt uit naar de schoonheid van de besneeuwde landschappen, zegt hij. En ja, toch ook wel naar het alleen zijn. "Het wordt een soort retraite eigenlijk. Een meditatie-vorm van reizen." Zijn vriendin? Die vindt het allemaal prima. Als ze maar niet mee hoeft. En natuurlijk, na een maandje ziet ze 'haar' Henk graag weer terug. "Heel. En ontdooid."