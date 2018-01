Deel dit artikel:











Onvoorzichtige dieven op heterdaad betrapt Archieffoto Politie

Lawaaierige dieven hebben hun onvoorzichtigheid in de Dantestraat in Rotterdam duur moeten bekopen. Een buurman hoorde in de nacht van maandag op dinsdag geluiden in het huis van zijn vakantievierende buren en waarschuwde de politie.

Agenten konden één van de mannen ter plekke arresteren. Zijn 21-jarige metgezel werd even later door politie in burger opgepakt. Tijdens het vervoer naar het politiebureau viel bij één van de mannen een sleutel uit zijn zak. Die bleek te zijn van een auto die eerder uit Alblasserdam is gestolen.