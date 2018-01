Advocaat met applaus ontvangen op eerste training

Dick Advocaat is samen met zijn assistenten Cor Pot en Fred Grim begonnen aan zijn klus als trainer van Sparta. De 70-jarige Advocaat werd onder applaus van zo'n vijftig Sparta-fans ontvangen en trainde zo'n anderhalf uur op Het Kasteel.

Advocaat is de opvolger van de in december ontslagen Alex Pastoor. Voor Ole Tobiasen, voorheen assistent van Pastoor, is geen ruimte meer in de technische staf en voor hem wordt er bekeken welke functie hij kan gaan bekleden binnen Sparta.

Aanstaande zaterdag zal de oud-bondscoach van Oranje voor het eerst tijdens een wedstrijd op de bank zitten. In Velsen-Zuid speelt Sparta om 14:00 uur de het eerste oefenduel van 2018. Zondag zal de selectie vertrekken voor een trainingskamp naar het Spaanse Cadiz Sotogrande. Op woensdag zal daar gespeeld worden tegen competitiegenoot PEC Zwolle.

Bekijk hier alvast de eerste beelden van de eerste training onder leiding van Dick Advocaat. Later meer beelden.