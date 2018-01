Streekvervoer ligt donderdag plat

Staking in het streekvervoer

Komende donderdag rijden er de hele dag geen streekbussen in de regio. Ook de regionale trein van Arriva blijft in de remise staan. Het personeel van de streekvervoerders legt het werk neer om de cao-eisen van de bonden kracht bij te zetten.

De bussen van onder meer Arriva en Connexxion staan stil vanaf 04:00 uur, net als een deel van de RET-buslijnen in Krimpen, Maassluis en Ridderkerk.

Het gaat om chauffeurs die ooit voor Qbuzz reden en sinds eind 2012 voor de RET zijn gaan werken. Zij vallen nog onder de cao voor het streekvervoer.

Niet alleen de bussen staken. Ook de MerwedeLingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen rijdt niet.

De actie duurt tot 23:00 uur. Het nachtnet rijdt wel. Ook het stadsvervoer valt buiten de staking.

Eisen

De chauffeurs en machinisten voeren actie voor een salarisverhoging van 3,5 procent en een verlaging van de werkdruk. Volgens FNV Streekvervoer zijn alle andere manieren om de werkgevers onder druk te zetten al geprobeerd, maar hadden die geen succes.

"De verantwoordelijkheid voor de staking ligt helemaal bij de werkgevers. Als zij bereid zijn fatsoenlijke afspraken te maken, stapt elke chauffeur en machinist zo weer op de bus en trein", zegt Paula Verhoef van FNV Streekvervoer.

Werkdruk

Het personeel klaagt vooral over de werkroosters van buschauffeurs en treinpersoneel. Die worden steeds krapper. "Roosters waarin vier uur achter elkaar moet worden gereden komen steeds vaker voor. Chauffeurs krijgen geen plaspauzes en moeten ‘verloren’ tijd inleveren op hun lunchkwartier, de volgende rit moet tenslotte ook op tijd vertrekken."

Ook chauffeur Peter Merts heeft hier dagelijks mee te maken. Hij rijdt al 42 jaar op de bus in Krimpen aan den IJssel en gaat, net als veel van zijn collega's, gebukt onder de werkdruk.

"De gemiddelde leeftijd is 54 bij ons. Dan gaat het allemaal niet meer zo snel. Als we moeten plassen, doen we dat wel. Maar ik begin dan te laat aan mijn volgende rit. Het wordt allemaal krapper."

Oudere passagiers

Tijd voor oudere passagiers heeft Merts daardoor eigenlijk ook niet meer. "We zijn er voor de passagiers. Vroeger hadden we tijd om ouderen te helpen, maar dat kan nu niet meer. Ik moet nu al gaan rijden terwijl dat eigenlijk niet verantwoord is."

Volgens Merts willen buschauffeurs niet terug naar de jaren tachtig, maar zitten er nu diensten bij die niet meer te doen zijn. "Wettelijk hebben we twee keer een kwartier pauze, maar daar komen we nooit aan. Er moeten meer bussen bij. De maat is gewoon vol."

Provincie

Uiteindelijk zit het probleem volgens de vakbonden niet eens bij de openbaarvervoersbedrijven, maar bij de provincies. Die zijn verantwoordelijk voor het streekvervoer.

Verhoef: "Zij willen voor een dubbeltje op de eerste rang. Vervoersmaatschappijen beconcurreren elkaar zwaar op prijs. De rekening leggen ze bij hun werknemers."