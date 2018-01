'Vermoorde man in Rotterdam is Belgische drugscrimineel'

Getuigen zeggen dat in de Socratesstraat meerdere schoten vielen

De man die afgelopen weekend overleed na een schietpartij in de Rotterdamse Socratesstraat is de Belgische drugscrimineel Samir el B. Dat meldt de Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws.

Bronnen zeggen dat de man is geliquideerd, omdat hij een informant was van de politie. De Rotterdamse politie wil niets zeggen over de naam van het slachtoffer en een eventuele rol als informant.

Een woordvoerder bevestigt alleen dat het om een 29-jarige Belg gaat, die sinds enkele maanden in de Socratesstraat woonde.

Volgens Het Laatste Nieuws was Samir el B. in 2015 nog veroordeeld tot drie jaar cel. Hij zou naar Nederland zijn gekomen om zich aan die straf te onttrekken.

De Belg werd vrijdagavond neergeschoten en was nog aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. Hij overleed later aan zijn verwondingen.

Getuigen zeggen in de Socratesstraat meerdere schoten vielen. De schutter zou een donkergetinte man zijn met een rode, plastic tas. Voor de schietpartij in Rotterdam-Lombardijen is nog niemand opgepakt.

Op 21 september 2017 in Spijkenisse overigens ook een Belg geliquideerd: Stefaan Bogaerts. Ook hij werd in verband gebracht met drugshandel.