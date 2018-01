Dijkhuizen assistent-trainer FC Utrecht

Marinus Dijkhuizen zet zijn loopbaan voort als assistent-trainer bij FC Utrecht. De oud-coach van onder meer Excelsior vormt samen met hoofdtrainer Jean-Paul de Jong en mede-assistenten Luc Nijholt en Rick Kruys de technische staf.

Dijkhuizen werd eind november door SC Cambuur na een halfjaar al op straat gezet. Na NAC en het Engelse Brentford was dit de derde club waar de Westlander vroegtijdig werd weggestuurd. In het seizoen 2014/2015 hield hij Excelsior nog knap in de eredivisie, waarna hij naar Engeland vertrok.

Als speler kwam Dijkhuizen één seizoen uit voor FC Utrecht.