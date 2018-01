Deel dit artikel:











Directeur Veiligheidsregio: brandveiligheid seniorenhuizen moet beter Arjen Littooij:

Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid in wooncomplexen voor ouderen. Dat heeft hij dinsdag gezegd in zijn nieuwjaarsspeech.

"Ik verwacht van bestuurders van woningbouwcorporaties en zorginstellingen meer maatregelen dan enkel het voldoen aan de minimumeisen uit het bouwbesluit", betoogde Littooij. "Als bestuurder moet je er wakker van liggen als je er niet van overtuigd bent dat de brandveiligheid in je complexen op orde is." Hij verwees naar de grote brand in een flat aan de Söderblomplaats, waarbij in oktober vorig jaar een 62-jarige bewoner om het leven kwam. Littooij: "Na de brand moesten we zelfs onderhandelen over het ophangen van rookmelders en heeft de VRR daar uiteindelijk zelf aan meebetaald. Ik vind dit maatschappelijk niet te verkopen." Woningcorporatie Woonbron, de eigenaar van de flat, bevestigt het verhaal. "We hebben de helft betaald", zegt een woordvoerder, die verder niet op de zaak wil ingaan. Als het aan Littooij ligt krijgen alle seniorencomplexen verplicht rookmelders en is er elk jaar een ontruimingsoefening. "Het staat allemaal niet in de wet, maar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet je gewoon nemen."