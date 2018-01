Deel dit artikel:











Capellenaar lost schot na ruzie met bezoekers Foto: MediaTV

De schietpartij in de nieuwjaarsnacht in Capelle aan den IJssel zit anders in elkaar dan de politie eerst dacht. Naar nu blijkt heeft de bewoner geschoten na een ruzie met bekenden van een vrouw die ook in het huis was.

Rond 03.00 uur belden twee mannen aan bij het huis aan de Constantijn Huygensstraat. Ze kregen het om onduidelijke reden aan de stok met de bewoner. De 46-jarige Capellenaar sloeg de mannen en schoot met een vuurwapen. Hij richtte laag. Een van de mannen raakte volgens de politie 'heel lichtgewond'. De bewoner en de vrouw zijn opgepakt. Er waren ook vier minderjarige kinderen in het huis, die zijn opgevangen. De politie onderzoekt nog wat de toedracht was van de ruzie in het huis. Op nieuwjaarsdag meldde de politie nog dat de man en de vrouw naar een naastgelegen huis waren gelopen , waar ze zouden zijn aangehouden. Dat blijkt niet te kloppen.