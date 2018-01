Deel dit artikel:











IJsvrij Park Festival dicht door storm Foto: Twitter @BenvanG60

Door de verwachte windstoten van 110 km/uur woensdag is het mogelijk gevaarlijk om te schaatsen op het IJsvrij Park Festival in Rotterdam. De hele dag is het ijsfestival daarom gesloten.

Vanaf begin december tot en met zondag 7 januari is het park onder de Euromast omgetoverd tot een festival met eten, muziek, theater en een schaatsbaan. Donderdag verwacht het festival weer open te zijn.