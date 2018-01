Vriends en Verhaar hopen op nieuwe kans

Met de komst van Dick Advocaat als nieuwe trainer bij Sparta is er voor de wisselspelers weer hoop. Dat geldt dus zeker voor Thomas Verhaar en Bart Vriends, die zelfs te horen kreeg dat hij kon vertrekken. ''Dit is voor mij het moment om te laten zien dat de mededeling die ik voor de winterstop te horen heb gekregen niet terecht is'', aldus Vriends.

De van Go Ahead Eagles overgekomen verdediger begon in de basis, maar raakte geblesseerd en kwam niet meer in de plannen van Alex Pastoor voor. ''Ik was daar niet over de spreken. Absoluut niet. Het was ook vervelend, omdat ik geblesseerd was en het dus niet op het veld kon laten zien. Het is nu aan mij om te laten zien waar ik hoor en wat dat betreft is dit wel een blanco pagina.''

Verhaar

Thomas Verhaar was in de Jupiler League onmisbaar voor Sparta. In het daaropvolgende anderhalve seizoen in de eredivisie wil het nog niet echt lukken bij de Rotterdammer. ''Ik ben klaar om mijn kans te grijpen. De afgelopen tijd was voor mij niet de leukste en dat zou nu weer kunnen veranderen. Maar goed, de vorige trainer was ook niet gek. Hij heeft veel goede dingen gedaan en we mogen met z'n allen trots zijn op wat hij hier heeft neergezet. Helaas waren de resultaten dit jaar wat minder. We hebben nu een nieuwe trainer, dus nieuwe kansen voor iedereen.''