Minder vuurwerkverkopers in de fout

Tijdens controles van verkooppunten van vuurwerk bleek eenderde van de bedrijven niet aan alle eisen te voldoen. Dat meldt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. De regio rondom Dordrecht telt 31 vuurwerkverkopers.

Op 28, 29 en 30 december 2017 controleerde de OZHZ alle verkooppunten. De dienst concludeert dat het "naleefgedag van de regels duidelijk verbeterd is". Een jaar eerder voldeed namelijk tweederde van de bedrijven niet aan de eisen.

Controleurs van de dienst constateerden bijvoorbeeld dat de maximale stapelhoogte van vuurwerk werd overschreden of dat er vuurwerk stond opgesteld tegen de muur in de bufferbewaarplaats.

Geconstateerde overtredingen werden direct ongedaan gemaakt. Van de bedrijven waar iets mis was is aan vier een boete opgelegd en zeven komen er vanaf met een waarschuwing of voorwaardelijke boete.

Bij de onaangekondigde controles lag de nadruk op veilige opslag. Zo werd gekeken of de toegestane hoeveelheid in bunkers en verkoopruimtes niet overschreden werd. Ook keken inspecteurs naar de leeftijd van de kopers.

Op 31 december werd nog een extra controle uitgevoerd bij de bedrijven om te controleren of er geen verkoop plaatsvond op zondag. Alle gecontroleerde verkopers bleken zich aan het verbod te houden.

In de twee maanden voorafgaand aan de drie verkoopdagen voerde de OZHZ samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voorcontroles uit bij 31 vuurwerkverkopende bedrijven.

Bij de voorcontroles werden bouwkundige aspecten en de administratie gecontroleerd. Hierbij bleken alle gecontroleerde verkooppunten te voldoen aan de regels uit het Vuurwerkbesluit.