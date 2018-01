Deel dit artikel:











'Wees zo stoer om jezelf te melden, voordat wij je komen halen!' Foto: Politie Dordrecht

De politie in Dordrecht is op zoek naar een stel "laffe" jongeren die tijdens Oud en Nieuw een speeltoestel in brand hebben gestoken. Het toestel stond op een plein bij een school aan de Mathijs Marisstraat.

Het speeltoestel is flink beschadigd geraakt. De brandweer wist wel te voorkomen dat de brand zou overslaan naar de naastgelegen basisschool de Fontein. "Afgelopen oudejaarsnacht vonden jongeren het blijkbaar stoel om een speeltoestel voor kleine kinderen in de brand te steken. Behoorde jij tot deze groep? Wees dan ook zo stoer om jezelf te melden, voordat wij je komen halen!", schrijft de politie Dordrecht op Facebook.