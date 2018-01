Zweedse roadmovie Jimmie opent Filmfestival Rotterdam

De Zweedse film Jimmie opent op woensdag 24 januari de 47e editie van het Internationaal Filmfestival Rotterdam. Het is een roadmovie over een vader die met zijn 4-jarige zoon door Europa trekt.

Regisseur Jesper Ganslandt neemt zelf de vaderrol op zich en zijn eigen zoon Hunter is Jimmie. De film is gebaseerd op verhalen over vluchtelingen, maar dan gezien door de ogen van een klein jongetje.

Het Rotterdamse Filmfestival sluit op 3 februari af met de zwarte komedie Death of Stalin van Armando Iannucci. Thema is de machtsstrijd die in de Sovjet-Unie losbarstte na de dood van Jozef Stalin in 1953. De hoofdrollen worden onder anderen gespeeld door Steve Buscemi en Michael Palin.

In Rusland is kritiek op de film, omdat die een te negatief beeld van Stalin zou geven. Politici hebben aangedrongen op een verbod, omdat het volgens hen een poging is van het Westen om Rusland te destabiliseren. Death of Stalin maakt deel uit van het programma History of Shadows van het IFFR, waarin een groot aantal historische films is te zien.