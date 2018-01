Deel dit artikel:











'Brand in buurthuis Wielewaal waarschijnlijk niet aangestoken' Schade bij het uitgebrand buurthuis in Wielewaal

De brand tijdens de jaarwisseling in Buurtpost Wielewaal in Rotterdam is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting. Eerder werd nog gesuggereerd dat de brand in het buurthuis was aangestoken met vuurwerk.

Het pand is door de brand zwaar beschadigd. Zo is een deel van het dak gesloopt om het vuur te bestrijden. Vooraf hadden mensen van de Buurtpost maatregelen getroffen om brand door vuurwerk te voorkomen. Ze hadden bijvoorbeeld alle ramen dichtgetimmerd. Nu blijkt uit onderzoek van de brandweer dat het vuur op de eerste verdieping waarschijnlijk is ontstaan door kortsluiting. Eerder werd brandstichting door verhuurder Woonstad vrijwel uitgesloten. Het pand was afgesloten en er waren geen sporen van inbraak. Ook zijn er geen sporen gevonden van benzine of andere brandbare stoffen. De politie, die de brand ook onderzocht, zegt dat de oorzaak nooit helemaal met zekerheid vastgesteld kan worden, omdat bij de brand alle sporen zijn vernietigd. Wat er met het pand gaat gebeuren is niet duidelijk. Later deze week gaan experts bekijken of het pand nog te redden is.