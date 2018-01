Deel dit artikel:











Politie vindt kleine hennepplantage in Ommoordse flat Archieffoto

In een flat aan de Eliotplaats in Rotterdam-Ommoord heeft de politie 350 hennepplanten ontdekt. Op het moment van de inval was er niemand in het pand aanwezig.

De politie kwam in actie na een tip van omwonenden. Die vonden het vreemd dat de ramen van het appartement waren afgeplakt. Ook hadden ze gezien dat twee mannen zich verdacht gedroegen.