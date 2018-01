Deel dit artikel:











Wat moet absoluut achterblijven in 2017 en mag niet mee naar 2018? Wat mag mee naar 2018?

Zo. Dat hebben we dan ook weer gehad. 2017. Natuurlijk ben je doodgegooid met allerlei jaaroverzichtjes en misschien kun je op basis daarvan de conclusie trekken: Dit nooit meer in 2018. Kortom: wat mag er van vorig jaar meeverhuizen en wat mag wat jou betreft achterblijven in 2017? Zeg het in Rijnmond Nu! Bel 010 - 436 44 36.

Geschreven door Ruud de Boer

En wat ga JIJ anders doen in dit nieuwe jaar? Wat hoop je nooit meer mee te maken of waar hoop je juist wel op? Bel 010 - 436 44 36 of schrijf het van je af! Nu@Rijnmond.nl OF #RijnmondNu