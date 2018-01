Deel dit artikel:











Excelsior begonnen aan nieuw voetbaljaar Van Donge & De Roo Stadion

In navolging van Sparta is ook Excelsior weer in training. De Kralingers trainden dinsdag laat in de middag voor het eerst in 2018. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag bereid zich nu nog in Nederland voor op de tweede seizoenshelft.

Vrijdag zal de selectie afreizen naar Duitsland, waar er zaterdag (13:00) wordt geoefend tegen Bundesliga-club Hoffenheim. Zondag verkast Excelsior naar Portugal en oefent het tegen het Zuid-Koreaanse Ulsan Hyundai FC.