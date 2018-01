Veel glasschade in Barendrecht bij jaarwisseling

Minder aanhoudingen, minder geweld tegen hulpverleners en minder schade na de jaarwisseling, volgens de verzekeraars. Maar dat wil niet zeggen dat het overal pais en vree was. Zo sloegen vandalen in Barendrecht behoorlijk toe.

Op meerdere plekken moesten mensen met stoffer en blik aan de slag om de glasscherven op te ruimen. Zo moesten een kerk, een sporthal en twee scholen het ontgelden. Van alle gemaakte schade wordt aangifte gedaan.



Bij het Dalton Lyceum ging een plastic container in vlammen op. Even verderop was basisschool De Ark het doelwit.

"Twee ruiten zijn gesneuveld en ook de regenpijp werd vernield. Het was al donker en er waren geen getuigen. We hopen dat er op de bewakingscamera aan de andere kant van de school iets te zien is", zegt Joke Hei die als conciërge op de school werkt.

Extra contributie

Bij sporthal De Driesprong was er ook forse schade. "Er is en ruit bij de bestuurskamer gesneuveld, de lamellen vlogen rond, de nooddeur is eruit geknald en er werd zelfs vuurwerk op de vloer van de hal gegooid. Dat is gewoon onzin, gebruik je gezond verstand", zegt Herman Appers van CBV Barendrecht.

Omdat niet bekend is wie het heeft gedaan moeten de leden een groot deel van de kosten ophoesten. Appers: "Het komt er op neer dat ieder lid ongeveer 1 euro 50 contributie extra moet betalen om de kosten te dekken."

Bij de St. Augustinuskerk tegenover de sporthal werd een ruit vernield.