Een vak apart: Hans Biesheuvel kweekt cactussen

Niet iedereen zit achter een bureau, of verdient zijn geld met een computer. RTV Rijnmond zoekt de mensen op met bijzondere beroepen. Zo werkt de 70-jarige Hans Biesheuvel uit Lexmond als cactussenkweker.

Een cactuskweker verwacht je niet in Nederland tegen te komen. En al zeker niet in de Nederlandse polder bij Lexmond. Toch is Biesheuvel al meer dan veertig jaar bezig met het kweken van de woestijnplanten. In zijn kan staan zo'n 100.000 cactussen.

Liefhebbers uit de hele wereld weten de Lexmonder te vinden. Hij heeft een bijzondere privécollectie en daarnaast verkoopt Hans diverse soorten cactussen.

"Het is een cactuskwekerij voor de liefhebber. We hebben bijna 2500 verschillende soorten. Bij groothandels houdt het bij 100 soorten al op", vertelt de cactuskweker.

Zijn passie voor cactussen begon in 1973. Hij liep door een winkelstraat in Leerdam en zag bij toeval een paar fraaie cactussen. Hij kocht ze en vanaf dat moment was hij verkocht. "Waarom word je verliefd op je vrouw? Dat gaat zo. Er is geen verklaring voor te vinden."

Hans is vooral te spreken over de enorme variatie aan cactussen en de onvoorspelbaarheid van de plant. "Ik zeg altijd maar: hier ben je voor geboren of niet voor geboren. Er zijn miljoenen mensen die het nooit zullen zien."