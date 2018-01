Deel dit artikel:











Ram mogelijk levend op brandstapel gegooid in Ooltgensplaat Foto: Pixabay

De politie onderzoekt of een ram tijdens de jaarwisseling levend op een brandende stapel autobanden is gegooid. Het dier werd dood aangetroffen, enkele tientallen meters verderop. De ram had brandwonden.

Volgens een woordvoerder van de politie zijn agenten op zoek naar mensen die het hebben zien gebeuren. "Misschien hebben mensen filmpjes gemaakt van wat er precies is gebeurd", zegt een woordvoerder. "Die zouden we graag willen zien." De politie kijkt nu of het dier op de brandstapel is gegooid. Mogelijk is het daarna alsnog weggerend en later overleden aan zijn verwondingen. Volgens WNL is een hek van een weideveld geforceerd. Daar hangt nu een briefje met de tekst: "Ik ben dood." Toen de brandweer poolshoogte kwam nemen, vonden ze het dier een eindje verderop, meldt WNL. Een ander schaap liep nog vrij rond.