Deel dit artikel:











Identiteit bekend van Beverwaardse drenkeling Foto: AS Media

De identiteit van de man die zwaargewond en buiten bewustzijn is gevonden in de Beverwaard is bekend. Uit piëteit met de familieleden wil de politie niet zeggen waar de man vandaan komt.

De man werd vorige week aangetroffen in de Rhijnauwensingel. Hij was door omstanders uit het water gehaald. Hij had steekwonden en had mogelijk geprobeerd om zelfmoord te plegen. Het slachtoffer ligt nog altijd in 'zorgelijke toestand' in het ziekenhuis. Eerder verspreidde de politie meerdere foto's van de man. Daar zat ook een foto van de man bij in het ziekenhuis, aan de beademing. "Daar is veel op gereageerd", zegt een woordvoerder van de politie.