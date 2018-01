De eerste winterstorm van het jaar komt eraan!

Het jaar is nog maar een paar dagen oud en de eerste storm van het jaar is onderweg naar de regio. Er worden windstoten verwacht van 90 tot 110 kilometer per uur, volgens weerman Ed Aldus.

"Het is een storm zoals ze een paar keer per jaar voorkomen", gaat Ed verder. "Vorig jaar hebben we ongeveer vijf van dit soort stormen gehad."

De storm begint in de nacht van dinsdag op woensdag. Rond 04:00 uur trekt er in korte tijd een buienlijn over de regio met zware windstoten. Ed Aldus: "Er kan dan ook veel regen en hagel en onweer voorkomen."



Ook de rest van de woensdag blijft het hard waaien. Op sommige plaatsen kan dat zorgen voor hoge waterstanden. Meerdere gemeenten hebben al maatregelen genomen

"De windstoten maken het weer wel verraderlijk", zegt de Barendrechtse weerman verder. "Ook in de loop van de dag kunnen er nog windvlagen van 110 kilometer per uur bijzitten."

Weeralarm

Het KNMI heeft voorlopig voor onze regio geen weeralarm afgegeven. Ed Aldus denkt dat zo'n waarschuwing er ook niet gaat komen.

"Er zijn in deze tijd van het jaar weinig toeristen, er zit geen blad in de boom en het is vakantie", gaat Aldus verder. "Een echte noodzaak is er niet voor een weeralarm. Daarnaast is het helemaal niet ongewoon dat het in de winter stormt."

Maatregelen

Rotterdam-The Hague Airport laat weten dat er voorlopig nog geen vluchten zijn geschrapt. "De windrichting is best goed, ten opzichte van de start- en landingsbaan", zegt een woordvoerder. Toch wordt niet uitgesloten dat er later alsnog vluchten worden geschrapt.

Op Schiphol zijn voor de komende uren al ruim honderd vluchten geannuleerd. Of er resterende vluchten uitwijken naar Rotterdam is niet duidelijk.