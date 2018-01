Deel dit artikel:











Misidjan alweer weg bij FC Dordrecht Cendrino Misidjan

FC Dordrecht neemt per direct afscheid van Cendrino Misidjan. De linksback zegt op Twitter dat het contract 'in wederzijds overleg is ontbonden' met de club uit de Jupiler League. Hij was sinds afgelopen zomer in dienst bij de Schapenkoppen.

Misidjan speelde zeventien wedstrijden voor FC Dordrecht en maakte één doelpunt. Eerder was de linkervleugelverdediger actief voor Sparta en VVV-Venlo. Bij FC Dordrecht was niemand bereikbaar voor commentaar.