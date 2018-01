Deel dit artikel:











Elfjarige zwaargewond bij vuurwerkongeluk Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

In Sliedrecht is een jongetje van elf jaar zwaargewond geraakt nadat een stuk vuurwerk in zijn hand ontplofte vlakbij zijn gezicht. Dat gebeurde dinsdagavond op de Havikstraat.

Het slachtoffer is met oogletsel en een verwonding aan zijn hand overgebracht naar het Oogziekenhuis in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de politie had het jongetje het stuk niet-ontplofte vuurwerk gevonden op straat. Toen hij het aanstak ontplofte het meteen in zijn hand. De woordvoerder benadrukt nog een keer aan ouders om bij hun kinderen te zeggen dat ze niet-ontploft vuurwerk op straat moeten laten liggen, omdat het levensgevaarlijk kan zijn. Volgens lokale media was de jongen dezelfde avond weer thuis.