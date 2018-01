Verstoten D66-raadslid Verveen start Rotterdamse partij

Het voormalig D66-raadslid Jos Verveen begint een eigen partij. Hij doet met Stadsinitiatief Rotterdam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Verveen werd eerder door zijn collega's uit de fractie gezet.

Het speerpunt van de nieuwe partij is inspraak. Verveen wil dat dat Rotterdammers zich twee keer per jaar in een referendum kunnen uitspreken over 'ingrijpende besluiten.'

"Wij staan voor veel meer betrokkenheid van de Rotterdammers bij hun stad", licht Verveen woensdagochtend toe.

Het raadslid denkt onder meer aan een referendum over een gemeentelijk bijdrage aan het nieuwe stadion van Feyenoord, de sluitingstijden van de horeca, milieuzones en de benoeming van een nieuwe Rotterdamse burgemeester in 2020.

"Met alle digitale middelen die we kennen, is het appeltje-eitje om bewoners vanaf zestien jaar of ouder twee keer per jaar om hun mening te vragen. Het is vooral de politiek zélf die nog het meest moet wennen aan het idee van directere vormen van democratie", zegt Verveen.

Nummer twee

Naast lijsttrekker Verveen staat Robin van Holst van stichting Red de Kuip, als nummer twee op de lijst. Deze stichting wil dat het huidige Feyenoordstadion wordt gerenoveerd in plaats van een nieuw stadion.

Ook Van Holst is afkomstig uit D66. Hij is nog altijd lid van die partij. Verveen verwacht dat de partij Van Holst nu zal royeren, laat hij weten tegen RTV Rijnmond.

De rest van de kandidaten van Stadsinitiatief Rotterdam maakt Verveen op 4 februari bekend.

Verveen werd vorige maand na onenigheid met de andere vijf raadsleden uit de D66-fractie gezet en is sindsdien als zelfstandig raadslid actief in de gemeenteraad.

Stadsinitiatief

De naam van de partij is een knipoog naar het programma Stadsinitiatief, dat er door Verveen kwam. Met dat programma konden Rotterdammers in de periode 2010 - 2014 jaarlijks een eigen plan insturen.

Het idee met de meeste stemmen werd uitgevoerd met geld van de gemeente. Dankzij het Stadsinitiatief werden onder andere de 400-meter Schaatsbaan Rotterdam, hockeyclub Delfshaven en de Luchtsingel gerealiseerd.

Verveen wil in het vervolg maar liefst 35 miljoen euro (1 procent van de gemeentebegroting) in dit soort initiatieven stoppen. "Zodat niet de gemeente die projecten invult, maar dat we dit aan de Rotterdammers overlaten."

"Een slimme gemeente maakt maximaal gebruik van de inzet en creativiteit van bewoners en ondernemers, ook op sociale onderwerpen als armoede en eenzaamheid. We kunnen ook niet meer zonder, want het Rijk delegeert steeds meer taken met steeds minder geld."