LIVEBLOG: Storm trekt over de regio

Schade in Klaaswaal (Foto Brandweer Klaaswaal)

Stormschade aan de Smaragd in Berkel en Rodenrijs (MediaTV)

Storm en windstoten teisteren de regio. Dakpannen, bomen en zelfs een gevel moeten eraan geloven. Ook wordt in de loop van de dag hoogwater verwacht. Lees hier de ontwikkelingen.

10.00 uur: De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat vrijwel zeker om 14.10 uur dicht. Zoals het er nu naar uit ziet wordt een waterstand bereikt die boven de drempel van 2,60 meter ligt. Eerder was al duidelijk dat ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel dicht gaat.

09.30 uur: Twee flinke bomen waaien om op het Noordereiland in Rotterdam:

09.30 uur: Aan de P. Helledaalstraat in Spijkenisse zijn dakpannen weggewaaid.

08.10 uur: De gemeente Sliedrecht schrapt de weekmarkt op het Burg. Winklerplein in het dorp.

08.10 uur: De brandweer uit de regio Zuid-Holland Zuid telt bijna zestig meldingen van stormschade tussen 03.30 uur en 07.45 uur. De meeste meldingen komen uit de Hoeksche Waard en gaan over omgewaaide bomen.

08.00 uur: Rijkswaterstaat waarschuwt vrachtverkeer en auto's met een aanhanger om de Moerdijkbrug te mijden vanwege de harde wind.

07.30 uur: De gemeente Rotterdam cancelt de markten bij winkelcentrum Hesseplaats in Ommoord en op het Afrikaanderplein in Zuid vanwege de harde wind. "We kunnen de veiligheid voor bezoekers en marktkooplieden niet garanderen", zegt de gemeente.

07.30 uur: De harde wind velt twee bomen bomen op de Allegro in Krimpen aan den IJssel.

07.15 uur: De Intercity Direct van de NS rijdt niet tussen Rotterdam en Breda. Er liggen door de harde wind takken op het spoor.

06.50 uur: Een loods aan de Fortunaweg in Schiedam raakt zijn gevel kwijt.

06.34 uur: Een boom waait over de weg aan de Bommelskoussedijk in Klaaswaal.

06.30 uur: De brandweer in Klaaswaal verwijdert een boom in de Margrietstraat.

06.00 uur: Een vrachtwagen waait om op de N217 bij Oud-Beijerland.

06.00 uur: Een boom valt op een auto aan de Blokweerweg in Alblasserdam.

05.00 - 06.00 uur: De storm zorgt voor schade in onder meer Zuid-Beijerland, Rhoon, Hendrik-Ido-Ambacht, Westmaas, Bleskensgraaf en Kedichem.

05.00 uur: Een dakkapel waait van een huis aan de Olmen in Spijkenisse.

05.00 uur: Zes bomen waaien om achter de Suikerfabriek in Heinenoord.

05.10 uur: In Berkel en Rodenrijs waaien dakpannen van een rij huizen. De pannen komen onder meer op geparkeerde auto's in de straat

04.00 - 05.00 uur: De brandweer krijgt meldingen uit onder andere Numansdorp, Middelharnis en Rotterdam.

04.00 uur: Een boom van dertig meter waait om tegen vier huizen achter de Buys Ballotsingel in Schiedam. Een balkon raakt beschadigd.

04.00 uur: Aan de Nieuwe Langeweg in Hoogvliet waaien grote gevelplaten weg.

04.00 uur: Een schip slaat los in de haven van Stellendam. Het schip ligt dwars in de haven.

04.15 uur: Aan de Lindenlaan in Klaaswaal waait de dakbedekking van een dakkapel los.

03.00 - 04.00 uur: Er komen schademeldingen binnen uit onder meer Hoogvliet, Capelle aan den IJssel, Groot-Ammers en Ameide, Goudswaard, Sliedrecht en Spijkenisse

03.45 uur: Een grote kraan waait om op scheepswerf Damen Shiprepair in Schiedam. Niemand raakt gewond.

03.30 uur: Een gevel van een huis waait om aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs. De gemeente zet de omgeving af en ruimt het puin op.

03.30 uur: Veel schade in Spijkenisse.