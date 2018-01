Liveblog teruglezen: storm trekt over de regio

Storm en windstoten teisterden woensdag de regio. Dakpannen, bomen en zelfs een gevel moesten eraan geloven. RTV Rijnmond maakte dit liveblog met de laatste ontwikkelingen:

20:30 uur:

De Maeslantkering en de Hartelkering zijn weer open, meldt Rijkswaterstaat. Hiermee beëindigen we dit liveblog.

19:00 uur:

De eigenaren van deze twee geparkeerde auto's hadden wel heel veel geluk:

18:41 uur:

De armen van de Maeslantkering worden donderdagavond leeggepompt. De verwachting is dat de Maeslantkering bij Rotterdam om 21:00 uur 's avonds weer open is voor het scheepvaartverkeer. De Ramspolkering in Overrijssel gaat ook weer open. Voor de Hollandse IJsselkering is de verwachting dat deze donderdag weer open is.

18:23 uur:

Containerterminal APM2 verwacht halverwege de avond weer open te kunnen. Vanwege de harde wind was de terminal de hele dag gesloten.

18:00 uur:

Het Hoogheemraadschap van Delfland maakte dit filmpje over de extra dijkbewaking langs de Nieuwe Waterweg:

17:55 uur:

Het hoge water heeft veel plastic en andere troep op oevers geworpen, zoals hier in de Biesbosch:

17:40 uur:

De waterstand in de rivieren in Zuid-Holland neemt af, meldt Rijkswaterstaat.

17:14 uur:

In de regio Rotterdam-Rijnmond heeft de brandweer zo'n vierhonderd meldingen van stormschade gekregen.

17:05 uur:

De brandweer Zuid-Holland Zuid heeft tot nu toe bijna tweehonderd meldingen gekregen van stormschade. Volgens een woordvoerder gaat het vooral om omgewaaide bomen en afgerukte takken. Er zijn geen opvallende incidenten. Ook is niemand gewond geraakt.

16:30 uur:

Ook volgens weerman Ed Aldus is inmiddels het ergste voorbij. Er waren gedurende de dag windstoten van boven de honderd kilometer per uur.

16:10 uur:

Het KNMI heeft Code oranje beëindigd. In de avond neemt de wind verder af.

16:05 uur:

Bij Damen Shipyards in Schiedam is in de vroege ochtend een kraan omgevallen door de storm. Daarbij is niemand gewond geraakt, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De eerste schattingen van de schade zijn tussen de 10 en 20 miljoen euro.

15:50 uur:

Het waterschap Rivierenland meldt dat er de komende uren extra dijkinspecties zijn langs de Lek tussen Nieuwpoort en Kinderdijk en langs de Noord tussen Kinderdijk en Papendrecht. Waterbergingsgebied de Noordwaard stroomt voor het eerst sinds de ingebruikname in 2015 vol.

15:31 uur:

In Vlaardingen zijn kades onder water gelopen. Wijkagent Kor twitterde onderstaand filmpje:

In Vlaardingen moet ook een auto uit het water gered worden:

15.23 uur:

De kerstboomverbranding op het Zwaneneiland in Krimpen aan den IJssel gaat vanwege het weer niet door. De verbranding zal ook niet op een ander moment plaatsvinden. Ook in Rhoon en Poortugaal is de kerstboomverbranding afgelast. Kerstbomen kunnen in de gemeenten wel gewoon ingeleverd worden.

15.17 uur:

Bij de brandweer Zuid-Holland Zuid zijn inmiddels 180 meldingen verwerkt over omgewaaide bomen, gevaarlijk hangende takken, loszittend of afgewaaide dakbedekking en gevaarlijk hangende verkeerslichten.

15.00 uur:

De Binnenhavenbrug in Rotterdam-Zuid is wegens hoogwater toch tot minimaal 18:00 uur gesloten. Eerder zou de afsluiting tussen 15:00 uur en 16:00 uur zijn. Automobilisten wordt aangeraden vanaf de Koninginnebrug om te rijden via Lodewijk Pincoffsweg richting Laan op Zuid.

14.44 uur:

De Maeslantkering wordt definitief afgesloten. Dat maakt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bekend. Met die afsluiting zijn alle stormvloedkeringen in Nederland tegelijk dicht. De laatste keer dat de Maeslantkering wegens storm en hoog water werd gesloten, was in 2007.

14.30 uur:

De wind neemt af. Het is nog altijd niet zeker of de Maeslantkering dicht moet.

14.23 uur:

De hulpdiensten waarschuwen via de website Rijnmond Veilig het publiek niet naar de sluiting van de Maeslantkering te komen kijken.

14.00 uur:

Minister Cora van Nieuwenhuizen is aangekomen bij de Maeslantkering voor de sluiting. Ook de directeur van het Havenbedrijf Rotterdam is er. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat alle waterkeringen van Rijkswaterstaat op één zijn gesloten.

13.45 uur:

De kleine ark van Noach is op drift geslagen in Urk en heeft meerdere schepen verpletterd. De boot van Johan Huibers lag een tijdlang afgemeerd in Rotterdam. De ark is sinds 2010 in handen van Rotterdammer Aad Peters.

13.30 uur:

De storm woedt nog altijd. Langs de kust staat een windkracht 8 tot 9. Op de Sinclair Lewisplaats in Rotterdam is een boom op een auto gevallen:

13.15 uur:

De bikkels van de veerpont varen gewoon door op de Nieuwe Waterweg:

13.00 uur:

Terminals in de Rotterdamse haven zijn gesloten vanwege de harde wind. Enkele lege containers zijn omgewaaid, onder meer bij een terminal aan de Waalhaven Zuidzijde.

1

2.45 uur:

Nieuwe Waterweg gestremd bij de Maeslantkering. Dat betekent dat de kering elk moment kan sluiten. Het westelijk havengebied blijft bereikbaar voor de zeevaart, zegt het Havenbedrijf.

Kerstboom bij Coolblue in Rotterdam dreigt om te vallen, maar kan in veiligheid worden gebracht:

11.00 uur:

Omgewaaide hekken zorgen voor schade langs de Hoekse Lijn. Er zouden elektrische installaties zijn beschadigd.

11.00 uur:

De markt aan de Schoof in Hendrik-Ido-Ambacht wordt afgebroken. Eerder dacht de marktmeester nog dat het veilig genoeg zou zijn om de markt door te laten gaan. Maar de marktkooplui vinden het bij nader inzien toch onverantwoord.

11.00 uur:

Dakplaten waaien de weg op aan de Giraffenburg in Barendrecht.

10.45 uur:

Bij de brandweer in Rotterdam en omgeving zijn inmiddels meer dan 200 meldingen binnen van stormschade. De meeste meldingen kwamen binnen tussen 03.00 en 05.00 uur en vanaf 10.00 uur.

10.30 uur:

Ondertussen aan de Fortunaweg in Schiedam:

10.30 uur:

Mast met verkeerslichten en verkeersborden waait om op Gaderingviaduct in Hoogvliet

10.00 uur:

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat vrijwel zeker om 14.10 uur dicht. Zoals het er nu naar uit ziet wordt een waterstand bereikt die boven de drempel van 2,60 meter ligt. Eerder was al duidelijk dat ook de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel dicht gaat.

09.30 uur:

Twee flinke bomen waaien om op het Noordereiland in Rotterdam:

09.30 uur:

Aan de P. Helledaalstraat in Spijkenisse zijn dakpannen weggewaaid.

08.10 uur:

De gemeente Sliedrecht schrapt de weekmarkt op het Burg. Winklerplein in het dorp.

08.10 uur:

De brandweer uit de regio Zuid-Holland Zuid telt bijna zestig meldingen van stormschade tussen 03.30 uur en 07.45 uur. De meeste meldingen komen uit de Hoeksche Waard en gaan over omgewaaide bomen.

08.00 uur:

Rijkswaterstaat waarschuwt vrachtverkeer en auto's met een aanhanger om de Moerdijkbrug te mijden vanwege de harde wind.

07.30 uur:

De gemeente Rotterdam cancelt de markten bij winkelcentrum Hesseplaats in Ommoord en op het Afrikaanderplein in Zuid vanwege de harde wind. "We kunnen de veiligheid voor bezoekers en marktkooplieden niet garanderen", zegt de gemeente.

07.30 uur:

De harde wind velt twee bomen bomen op de Allegro in Krimpen aan den IJssel.

07.15 uur:

De intercity's van de NS rijden niet tussen Rotterdam en Breda. Er kunnen door de harde wind takken op het spoor terechtkomen. Ook is het gevaarlijk op de Moerdijkbrug.

06.50 uur:

Een loods aan de Fortunaweg in Schiedam raakt zijn gevel kwijt.

06.34 uur:

Een boom waait over de weg aan de Bommelskoussedijk in Klaaswaal.

06.30 uur:

De brandweer in Klaaswaal verwijdert een boom in de Margrietstraat.

06.00 uur:

Een vrachtwagen waait om op de N217 bij Oud-Beijerland.

06.00 uur:

Een boom valt op een auto aan de Blokweerweg in Alblasserdam.

05.00 - 06.00 uur:

De storm zorgt voor schade in onder meer Zuid-Beijerland, Rhoon, Hendrik-Ido-Ambacht, Westmaas, Bleskensgraaf en Kedichem.

05.00 uur:

Een dakkapel waait van een huis aan de Olmen in Spijkenisse.

05.00 uur:

Zes bomen waaien om achter de Suikerfabriek in Heinenoord.

05.10 uur:

In Berkel en Rodenrijs waaien dakpannen van een rij huizen. De pannen komen onder meer op geparkeerde auto's in de straat

04.00 - 05.00 uur:

De brandweer krijgt meldingen uit onder andere Numansdorp, Middelharnis en Rotterdam.

04.00 uur:

Een boom van dertig meter waait om tegen vier huizen achter de Buys Ballotsingel in Schiedam. Een balkon raakt beschadigd.

04.00 uur:

Aan de Nieuwe Langeweg in Hoogvliet waaien grote gevelplaten weg.

04.00 uur:

Een schip slaat los in de haven van Stellendam. Het schip ligt dwars in de haven.

04.15 uur:

Aan de Lindenlaan in Klaaswaal waait de dakbedekking van een dakkapel los.

03.00 - 04.00 uur:

Er komen schademeldingen binnen uit onder meer Hoogvliet, Capelle aan den IJssel, Groot-Ammers en Ameide, Goudswaard, Sliedrecht en Spijkenisse

03.45 uur

: Een grote kraan waait om op scheepswerf Damen Shiprepair in Schiedam. Niemand raakt gewond.

03.30 uur:

Een gevel van een huis waait om aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs. De gemeente zet de omgeving af en ruimt het puin op.

03.30 uur:

Veel schade in Spijkenisse.