Auto's volledig verwoest na vermoedelijk brandstichting Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Vijf auto's zijn in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen op de Giessenweg in Rotterdam. Volgens de brandweer is de kans groot dat het vuur is aangestoken.

De brand brak rond 02:30 uur uit in de Spaanse Polder. De vier wagens zijn volledig uitgebrand. Een vijfde auto raakte zwaar beschadigd. Op foto's is te zien dat twee mensen worden opgepakt. Volgens ooggetuigen gaat het om twee zwervers die probeerden om de autowrakken leeg te roven. De politie kan dat nog niet bevestigen. Het is niet bekend van wie de uitgebrande wagens zijn. Kenneth van Traffic Service Nederland die in de buurt werkt, heeft de auto's nog nooit eerder gezien.