Goede Doel Nieuwjaarsduik Nesselandestrand

In Scheveningen stond de 58e Noordzee-Piernieuwjaarsduik in het teken van de nieuw ingeluide hartige banketlettertraditie ten bate van de voedselbank, in Nesselande bij het Siciliëstrandje ging de deelname-opbrengst traditioneel naar de Roparun en het KWF.

De overgebleven erwtensoep plus worsten gingen voor het toenemend aantal dak- en thuislozen de Rotterdamse Havenzicht- en Leger des Heilsbedeling in...... Volgende jaar sluit de Nesselandse Nieuwjaarsduik-organisatie zich ook aan bij de landelijke actie. Van de kleine vijfhonderd onverschrokkenen uit diverse windstreken registreerde onze gelegenheidsvloggenist Jack Kerklaan op de Nesselande-boulevard de nuvolgende waaghals-gekte.......