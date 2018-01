Noodkreet ondernemers Vlaardingen: sluit Maeslantkering eerder

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg moet veel eerder dicht om de panden in het centrum van Vlaardingen te beschermen. Dat vinden ondernemers aan de Koningin Wilhelminahaven. "We hebben die kering nu eenmaal, laten we 'm dan ook gebruiken", zeggen ze.

Martin Boot van partycentrum Prikkewater is het zat. Afgelopen twee jaar was er al zes keer hoogwater in Vlaardingen. De laatste keer, vorige maand, liep het water via de achterkant en de zijkant zijn zaak binnen.

De Koningin Wilhelminahaven ligt laag. Elke keer als het water van de Nieuwe Maas hoger komt dan 2 meter lopen de kades onder. En bij waterstanden van 2,20 meter worden de huizen bedreigd.

Zandzakken

"Het is altijd weer een hoop werk om voor de deur zandzakken te leggen en schotten te plaatsen. We doen er alles aan om te voorkomen dat het water binnenkomt, maar het is iedere keer afwachten", zegt Boot.

De waterkering zou daarom al bij een waterstand van 2,40 meter dicht moeten, vindt de ondernemer. Dan is zijn pand veilig.

Boot snapt dat dit kostbaar is, met het oog op de scheepvaart die moet worden stilgelegd. "Maar ons kost het ook geld."

2,60 meter



De Maeslantkering sluit normaal bij waterstanden van 3 meter. Maar die norm is onlangs verlaagd tot 2,60 meter. Dat mag dus nog lager, als het aan Boot ligt.

Had hij niet kunnen weten dat de Koningin Wilhelminahaven zo laag ligt? "Toen we hier kwamen, zeiden ze dat er eens in de tien jaar hoogwater zou zijn. Maar dat is dus veel vaker."

Boot houdt de berichtgeving over de sluiting van de Maeslantkering nauwlettend in de gaten. Rond 14:30 uur hakt Rijkswaterstaat de knoop door.