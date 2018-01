Deel dit artikel:











Huurders van huis met weggeslagen gevel hadden net een dag de sleutel Max Landman en Suzanne de Groot bij hun nieuwe huis

"Eerst geloof je het niet", zegt Max Landman. Hij staat met zijn vriendin Suzanne de Groot verslagen te kijken naar het huis aan de Saturnus in Berkel en Rodenrijs waar ze net dinsdag de sleutel van hebben gekregen. Door de storm is een dag later een groot deel van de buitenmuur weggeslagen.

Suzanne en Max waren niet in hun huurhuis toen een stuk van de zijgevel en een deel van het dak losraakte en op straat terechtkwam. "We kregen vanochtend een appje van een goede vriend van ons. Pas toen hoorden we het. We sliepen bij mijn ouders in Bergschenhoek op vijf minuten rijden hiervandaan." Het stel heeft al met woningcorporatie 3B Wonen binnengekeken. Daar valt de schade mee. Er is aan de zijkant wat water door de muur gelopen, maar verder zie je niets. "Als je alleen binnen zou kijken zou je het niet eens door hebben." Buurtbewoners hebben niets gemerkt. "We hebben het wel horen waaien vannacht. Maar we hebben de gevel niet horen instorten." De omgevallen muur aan de Saturnus is niet de enige schade in de wijk. Er zijn op tal van plekken schuttingen omgewaaid. En aan de Smaragd zijn pannen van zo'n tien huizen gewaaid. "Abnormaal", zegt de wijkagent. Het is voor zover hij weet niet eerder voorgekomen dat het zo heeft gespookt in de wijk.