Maeslantkering gaat dicht

Vanwege de storm en het hoge water gaat de Maeslantkering woensdag om 14:10 uur dicht. Ook de Hartelkering gaat op slot. Dat heeft een woordvoerder van het Havenbedrijf Rotterdam gezegd tegen RTV Rijnmond.

De Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel is al vanaf 12:00 uur dicht.

Het duurt twee uur voordat de Maeslantkering helemaal gesloten is. "Maar tijdens dat proces houdt 'ie ook al een heleboel water tegen", zegt Pieter Beeldman van Rijkswaterstaat.

Een dichte Maeslantkering leidt automatisch ook tot sluiting van de Hartelkering bij Spijkenisse.

De sluiting geen grote gevolgen voor het scheepvaartverkeer. Schepen kunnen via het Calandkanaal toch diep landinwaarts komen. Maar de meeste containerterminals sluiten vanaf windkracht 8 zelf.

Normaalgesproken gaan de grote stalen deuren van de Maeslantkering dicht bij een waterhoogte van drie meter. Maar Rijkswaterstaat heeft de criteria verlaagd naar 2.60 meter, omdat het team dat zich met sluiting bezighoudt graag onder stormachtige omstandigheden wil trainen. Bij Rotterdam wordt in de middag een waterstand van 2.77 meter verwacht.De laatste keer dat de Maeslantkering dicht ging vanwege een storm was op 8 november 2007. Daarna is de stormvloedkering op de grens van Het Scheur en de Nieuwe Waterweg alleen nog bij wijze van test gesloten.