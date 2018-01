Deel dit artikel:











GGD Rotterdam de hele dag dicht door storing GGD_Rotterdam

De GGD in het centrum van Rotterdam is woensdag de hele dag gesloten vanwege een technisch probleem. Ook de soa poli is dicht.

Volgens een woordvoerder is er een stroomstoring in het pand. Daardoor kan er woensdag niet worden gewerkt. Bij de buren zijn geen problemen. Wie een afspraak had in de hoofdvestiging aan de Schiedamsedijk, krijgt een telefoontje om een nieuwe datum te prikken. Verder is de GGD alleen telefonisch bereikbaar. Donderdag hoopt de gezondheidsdienst weer gewoon open te zijn.