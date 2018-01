De Maeslantkering: sluitstuk van de Deltawerken

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, die woensdag na lange tijd hoogstwaarschijnlijk weer dicht gaat, maakt deel uit van de zogeheten Deltawerken. Het systeem van dijken, dammen en waterkeringen beschermt de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Brabant tegen overstromingen.

Plannen om Nederland tegen het water te beschermen waren er al vóór de watersnoodramp van 1953. Maar 'de ramp', die aan 1836 mensen het leven kostte, bracht de uitvoering ervan in een stroomversnelling.

Van de verdedigingslinie tegen het water was de Hollandse IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel in 1958 als eerste klaar. Met tachtig meter lengte is deze stormvloedkering een van de kleinere projecten van het Deltaplan.

Nadat de Hollandse IJsselkering klaar was, volgde het zogenoemde Drie Eilandenplan: de Zandkreek, het Veerse Gat en de Grevelingen werden afgesloten met een dam.

Weer later kwamen daar de Volkerakdam, de Brouwersdam en de Haringvlietdam bij. Zeeland kreeg extra verdediging van onder meer de Oosterscheldekering en de Philipsdam.

De Hartelkering (1996) en de Maeslantkering (1997) vormden het sluitstuk van de Deltawerken.

De enorme Maeslantkering heeft twee deuren van 2.10 meter breed, 22 meter hoog en 15 meter diep. Bij sluiting lopen ze vol met water, waardoor ze binnen twee uur naar de bodem zakken. De kering werkt met bolscharnieren met een doorsnede van tien meter en een gewicht van 680 ton.

De laatste keer dat de Maeslantkering dicht ging vanwege een storm was in 2007.