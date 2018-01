Deel dit artikel:











Rotterdamse politie pakt jongeren op hun dure kleding Foto: Pixabay

De politie in Rotterdam heeft een nieuwe tactiek om ondermijning tegen te gaan. Agenten die jongeren zien met bijvoorbeeld dure horloges en jassen moeten de spullen in beslag nemen als niet duidelijk is hoe ze zijn betaald.

Volgens de politie lopen jongeren soms rond met peperdure kleding en Rolexen, terwijl ze officieel geen inkomen hebben. Agenten worden speciaal opgeleid om dure spullen te herkennen bij mensen die verdacht worden van criminele activiteiten. De afpakactie van de politie is een proef die in eerste instantie een paar maanden duurt. Ook justitie doet mee met het experiment. Het is niet voor het eerst dat de politie criminelen pakt door te kijken naar hun dure spullen. Mensen die bijvoorbeeld rijden in dure auto's maar niet kunnen uitleggen hoe ze die hebben betaald, worden al langer in de gaten gehouden. De politie wil daarmee het signaal afgeven dat misdaad niet loont.