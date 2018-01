Springtij, wat is dat?

De eerste storm van dit jaar zorgt, in combinatie met springtij, voor extra hoog water. Wat is springtij precies?

Springtij is de periode waarin het verschil tussen hoogwater en laagwater het grootst is. Het fenomeen komt ongeveer twee keer per maand voor: tijdens nieuwe maan en volle maan.

De maan en de zon proberen de watermassa van de aarde naar zich toe te trekken. Als de zon, de maan en de aarde op een rechte lijn staan, zijn de getijden extremer en krijg je springtij.

Bij de watersnoodramp van 1953 was er ook sprake van springtij. De combinatie met een noordwesterstorm was toen rampzalig. Delen van Zuid-Holland, Brabant en Zeeland liepen onder water. Ruim 1800 mensen kwamen om.