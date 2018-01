Restanten omstreden kattentas te zien in Natuurhistorisch Museum Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam toont vanaf woensdag een lugubere aanwinst: een geblokte kinderkoffer met daarin een skelet van een kat. Het zijn de botten van de kat waar kunstenares Tinkebell in 2003 haar omstreden tas van maakte.

Tinkebell, die eigenlijk Katinka Simonse heet, wurgde in 2003 haar doodzieke kat Pinkeltje en vilde het beest. Van de huid maakte ze een tas. Die is te zien in een gallery in Amsterdam.

De restanten van de kat wikkelde Tinkebell in een deken en begroef die in haar tuin. Later groef ze het kattenlijkje weer op en gaf ze de overblijfselen aan het Natuurhistorisch.

Het skelet is nu opgenomen in de tentoonstelling Dode-dieren-met-een-verhaal van het Natuurhistorisch Museum. Kees Moeliker is in zijn nopjes:

"De tas is alleen al door die ophef interessant. Het is de eerste huiskat in de groeiende reeks die laat zien hoe en waar mens en dier met elkaar in botsing komen en wat de dramatische gevolgen kunnen zijn."

Naast het skelet zijn ook klassiekers te zien als de Dominomus, de McFlurry-egel, de CERN-marter, de Tweede Kamermuis en de Verslikvis.