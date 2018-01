Schaken en Voskamp naar de amateurs

Ruben Schaken gaat weer voetballen. De inmiddels 35-jarige oud-Feyenoorder maakt het seizoen af bij amateurclub HBS in Den Haag. Het afgelopen halfjaar wees Schaken een aantal aanbiedingen van profclubs af, maar een kortstondig avontuur in de derde divisie ziet hij wel zitten.

Een andere voormalige aanvaller en FC Rijnmond-analist maakt volgend jaar de stap naar het amateurvoetbal. Johan Voskamp, oud-speler van Excelsior en Sparta, gaat zijn laatste maanden in bij RKC Waalwijk en komt volgend seizoen uit voor Westlandia. Daar speelde hij ook al voordat hij naar Excelsior ging. De Naaldwijkse hoofdklasser is bovendien dicht bij zijn huis in De Lier.