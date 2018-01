Deel dit artikel:











Burger King Schiedam overvallen

De Burger King aan de 's-Gravelandseweg in Schiedam is overvallen. Een man bedreigde het personeel van het fastfoodrestaurant met een mes. Hij is weggevlucht met geld uit de kassa.

De overvaller zou naar twee andere mensen zijn gerend en met zijn drieën zouden ze verder zijn gelopen. De drie zijn nog spoorloos. Even dachten agenten dat ze een van de verdachten op het spoor waren. Een half uur na de overval zagen ze een man uit zijn auto stappen op de Parkweg. Hij ging er rennend vandoor toen hij de politie zag. Waarschuwingsschoten

Agenten losten nog waarschuwingsschoten, maar hij wist te ontkomen. De politie zegt nu dat het erop lijkt dat de wegvluchtende automobilist en de overval niets met elkaar te maken hebben.